Christina Aguilera mahnit në tapetin e kuq me transformimin e saj në peshë
Christina Aguilera e vuri në pah humbjen e saj të jashtëzakonshme në peshë me një paraqitje tërheqëse në tapetin e kuq të ceremonisë Breakthrough Prize Ceremony të shtunën.
Këngëtarja dhe autorja e këngëve, 45 vjeçe, tërhoqi gjithë vëmendjen në Barker Hangar në Santa Monica falë një fustani të zi prej lëkure, i cili i nxirrte në pah dekoltenë.
Veshja theksonte belin e saj shumë të hollë, derisa thuhet se ka humbur rreth 22 kilogram në vitet e fundit.
Transformimi i saj ka bërë që fansat të spekulojnë nëse Aguilera mund të ketë përdorur medikamente për humbje peshe të ngjashme me Ozempic, por ajo nuk e ka konfirmuar kurrë përdorimin e tyre.
Aguilera ishte e shoqëruar në këtë event nga i fejuari i saj, Matthew Rutler, i cili u shfaq me një kostum të zi elegant.