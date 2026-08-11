Chelseat i ofrohet mundësia të nënshkruajë me yllin e Arsenalit
Chelsea po kërkon të transferojë një tjetër lojtar të Arsenalit, pas Martin Zubimendit, teksa Xabi Alonso vazhdon të insistojë për përforcime të reja në skuadër.
Alonso u emërua trajner i Chelseat në fillim të kësaj vere, por ndryshe nga disa prej paraardhësve të tij, ai nuk u prezantua me titullin e trajnerit kryesor.
Spanjolli ka pasur më shumë kontroll mbi politikën e transferimeve të klubit, gjë që është dëshmuar edhe nga lëvizjet e Chelseat gjatë kësaj vere.
Ish-trajneri i Real Madridit udhëhoqi personalisht transferimet e Danny Welbeck dhe Jordan Henderson nga Brighton dhe Brentford, respektivisht, duke i dhënë skuadrës përvojën e nevojshme në nivelet më të larta.
Transferimi i Marco Palestras nga Atalanta për rreth 55 milionë euro i mundëson Alonsos të përdorë skemën e tij të preferuar me tre mbrojtës dhe krahë të avancuar. Në këtë sistem pritet të përshtatet edhe mbrojtësi i majtë Pep Chavarria, për të cilin Chelsea ka rënë dakord të paguajë rreth 19 milionë euro plus bonuse te Rayo Vallecano.
Ndërkohë, transferimi i Morgan Rogers nga Aston Villa për një rekord britanik prej rreth 137 milionë eurosh mbetet lëvizja më e bujshme e Chelseat këtë verë. Ai pritet të luajë përkrah Cole Palmerit si njëri prej dy lojtarëve me numrin 10 në sistemin e Alonsos.
Të gjitha këto lëvizje janë nxitur nga trajneri spanjoll dhe e njëjta gjë vlen edhe për interesimin e raportuar për mesfushorin e Arsenalit, Martin Zubimendi.
Alonso e njeh shumë mirë Zubimendin, pasi e ka drejtuar gjatë periudhës së tij të parë si trajner te Real Sociedad B.
Megjithatë, ai nuk është i vetmi lojtar i Arsenalit që kërkohet nga trajneri i Chelseat.
Sipas football.London, Chelseat i është ofruar mundësia për të nënshkruar me talentin e Arsenalit, Myles Lewis-Skelly, pas transferimit të fundit të Bruno Guimaraes.
“Blutë” po garojnë për firmën e 19-vjeçarit së bashku me Manchester Unitedin, i cili gjithashtu ka shfaqur interesim për talentin anglez si një alternativë të mundshme për Luke Shaw në krahun e majtë të mbrojtjes.
Sipas raportimeve, nëse Chelsea paraqet një ofertë të mirë për Lewis-Skellyn, Arsenali do ta kishte të vështirë ta pengonte largimin e tij./Telegrafi/