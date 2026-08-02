Casio prezanton unazë inteligjente me funksione të orës smart
Kur sot mendohet për blerjen e një pajisjeje që mbahet në trup, zgjedhjet janë të shumta – qofshin unaza, byzylykë apo ora inteligjente.
Tani edhe kompania Casio ka prezantuar një kombinim interesant mes një ore klasike dhe një unaze moderne inteligjente.
Casio prej disa kohësh shet ora në formë unaze, përfshirë edhe një model të vogël G-Shock, i cili është një ide kreative për adhuruesit e aksesorëve të modës. Edhe pse pajisjet vendosen në gisht, ato duken si një version i zvogëluar i orës dixhitale Casio, me ekran funksional, kronometër dhe kalendar.
Megjithatë, me modelin e saj më të ri, kompania ka shtuar edhe funksione të një unaze inteligjente.
Modeli Casio CRW-H001M-8 fillimisht do të hidhet në tregun kinez me një çmim prej rreth 294 dollarësh, duke përfshirë taksat lokale. Sensori i tij mund të monitorojë rrahjet e zemrës, nivelin e oksigjenit në gjak, gjumin dhe temperaturën e trupit.
Kjo orë inteligjente në formë unaze gjithashtu do të numërojë hapat dhe do të vlerësojë shpenzimin e kalorive, ndërsa bateria e saj pritet të zgjasë nga katër deri në gjashtë ditë.
Me këtë pajisje, Casio synon të bashkojë dizajnin tradicional të orëve të saj me teknologjinë moderne të pajisjeve të vlefshme, duke iu drejtuar përdoruesve që kërkojnë një aksesor të vogël, por me funksione të avancuara. /Telegrafi/