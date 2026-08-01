Snap sfidon gjigantët e teknologjisë me syzet e reja Specs
Snap po përgatitet të lansojë syzet e saj inteligjente për publikun e gjerë dhe po organizon një event për të shpjeguar gjithçka që duhet të dini rreth modelit Specs.
Eventi do të mbahet në Los Angeles më 16 shtator dhe do të transmetohet drejtpërdrejt.
Eventi do të përfshijë një vështrim të parë të thelluar mbi syzet Specs.
Snap thotë se CEO Evan Spiegel do të demonstrojë "se si ato sjellin ndihmë nga Al, mjete pune, argëtim dhe përvoja të përbashkëta në botën përreth nesh, duke i ndihmuar njerëzit të krijojnë, të lidhen, të mësojnë dhe të kryejnë detyra ndërsa qëndrojnë të pranishëm në moment".
Syzet kushtojnë 2,195 dollarë dhe Snap hapi porositë paraprake për Specs muajin e kaluar, me dërgesat në SHBA, Mbretërinë e Bashkuar dhe Francë që pritet të fillojnë këtë vjeshtë.
Data e saktë e dorëzimit ndoshta do të zbulohet në këtë event.
Specifikimet do të jenë të disponueshme në dy madhësi, një version 47 mm dhe një version më të gjerë 52 mm.
Snap thotë se bateria do të zgjasë deri në katër orë. /Telegrafi/