Rënie globale e shitjeve të smartfonëve në 2026, gjigantët premium rezistojnë
Tregu global i telefonave inteligjentë po përballet me një rënie të ndjeshme në vitin 2026, ndërsa mungesa e çipave të memories dhe rritja e kostove të prodhimit po ndikojnë negativisht në shitjet e pajisjeve të reja.
Sipas të dhënave të fundit të tregut, dërgesat globale të telefonave inteligjentë kanë rënë ndjeshëm, duke arritur nivelin më të ulët për një periudhë të gjatë.
Shkaku kryesor lidhet me mungesën e komponentëve të memories, pasi prodhuesit e çipave po orientojnë një pjesë të madhe të kapaciteteve drejt qendrave të të dhënave për inteligjencën artificiale, ku kërkesa është shumë më e lartë.
Megjithatë, jo të gjithë prodhuesit janë prekur njësoj. Samsung dhe Apple kanë arritur të rrisin pjesën e tyre në treg, falë përqendrimit te modelet premium dhe kërkesës së qëndrueshme për pajisjet e nivelit të lartë.
Të dhënat e IDC tregojnë se të dy kompanitë patën rritje të dërgesave në tremujorin e parë të vitit 2026, edhe pse tregu në përgjithësi u tkurr.
Samsung përfitoi nga shitjet e forta të serisë Galaxy S26, ndërsa Apple vazhdoi të ketë kërkesë të lartë për modelet iPhone. Në të njëjtën kohë, prodhuesit e tjerë, veçanërisht ata që mbështeten te telefonat më të lirë dhe të kategorisë së mesme, janë përballur me vështirësi më të mëdha për shkak të rritjes së çmimeve të komponentëve.
Analistët paralajmërojnë se viti 2026 mund të jetë një nga periudhat më të vështira për industrinë e telefonave inteligjentë. Rritja e kostove të memories, çmimet më të larta të pajisjeve dhe konkurrenca nga teknologjitë e reja po detyrojnë prodhuesit të ndryshojnë strategjitë e tyre.
Pavarësisht rënies së tregut, kompanitë më të mëdha po përpiqen ta kompensojnë uljen e numrit të shitjeve me pajisje më të shtrenjta dhe më të avancuara, duke e zhvendosur industrinë gjithnjë e më shumë drejt segmentit premium. /Telegrafi/