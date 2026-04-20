Camavinga ndryshon mendje, nuk mendon largimin nga Reali
Mesfushori francez Eduardo Camavinga nuk ka ndërmend të largohet nga Real Madrid në fund të sezonit, pavarësisht spekulimeve të fundit për të ardhmen e tij.
Sipas një raporti të publikuar nga Marca, 23-vjeçari mbetet i përkushtuar ndaj klubit madrilen dhe është i vendosur të përmirësojë paraqitjet e tij pas një sezoni nën pritshmëri. Lojtari pranon se forma e tij nuk ka qenë në nivelin e zakonshëm, por nuk e sheh largimin si opsion.
Përkundrazi, objektivi i tij është i qartë: të rrisë intensitetin në punë, të rikthejë nivelin optimal dhe të rifitojë besimin e tifozëve në Santiago Bernabeu.
Camavinga pritet të shfrytëzojë ndeshjet e mbetura në kampionat për të treguar vlerat e tij, duke nisur nga përballja e radhës kundër Deportivo Alavés, e cila konsiderohet si një moment kyç për rikthimin e tij në formë.
I transferuar nga Rennes në vitin 2021 për rreth 31 milionë euro, mesfushori ka regjistruar deri tani 217 paraqitje zyrtare me fanellën e Real Madridit, duke kontribuar me gjashtë gola dhe 11 asistime. Ai është gjithashtu pjesë e rëndësishme e kombëtares franceze, me 29 ndeshje dhe dy gola të shënuar.
Pavarësisht zërave të merkatos, gjithçka tregon se e ardhmja e Camavingas mbetet e lidhur me “Los Blancos”, të paktën për momentin. /Telegrafi/