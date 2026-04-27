Burime të brendshme pretendojnë se ylli i Barcelonës ka vendosur të largohet këtë verë
Barcelona pritet të përballet me një verë të nxehtë në afatin kalimtar, teksa drejtuesit e klubit po planifikojnë ndryshime të rëndësishme në skuadër nën drejtimin e trajnerit Hansi Flick.
Mes emrave që mund të largohen janë portieri Marc-Andre ter Stegen dhe sulmuesi polak Robert Lewandowski.
Kontrata e Lewandowskit skadon në fund të sezonit dhe megjithëse klubi katalanas i ka ofruar rinovim, kushtet e reja përfshijnë një ulje të ndjeshme page dhe një rol jo të garantuar si titullar.
Këto rrethana duket se kanë ndikuar ndjeshëm në vendimin e sulmuesit, i cili sipas gazetarit Guillem Balague, në një raportim për BBC, tashmë ka vendosur të largohet nga Barcelona në fund të muajit qershor.
Pavarësisht moshës 37-vjeçare, Lewandowski besohet se ende e sheh veten si një titullar të denjë në nivelet më të larta të futbollit evropian.
Një transferim në Serie A mbetet një opsion i mundshëm, me interes konkret nga Juventusi dhe Interi.
Nga ana tjetër, largimi i tij mund të jetë në përputhje me strategjinë e Barcelonës, duke marrë parasysh rënien graduale të performancës dhe aspektin fizik të lojtarit.
Gjithashtu, lirimi i pagës së tij do të ndihmonte klubin në balancimin financiar dhe në regjistrimin e përforcimeve të reja gjatë afatit kalimtar veror.
Deri më tani nuk ka një konfirmim zyrtar për të ardhmen e Lewandowskit, ndërsa fokusi i Barcelonës mbetet i përqendruar te objektivat aktualë sportivë, përfshirë garën për titullin në La Liga. /Telegrafi