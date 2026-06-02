BTS, Cardi B dhe Snoop Dogg midis interpretuesve në Festivalin e Muzikës iHeartRadio 2026 në Las Vegas
Grupi K-pop BTS, së bashku me shumë yje të muzikës botërore, do të performojnë në Festivalin e Muzikës iHeartRadio të këtij viti, i cili do të mbahet në Las Vegas.
Artistët që do të performojnë në festival më 18 dhe 19 shtator në T-Mobile Arena përfshijnë Benson Boone, Cardi B, Lainey Wilson, Major Lazer, Muse, Snoop Dogg dhe Zara Larsson. Weezer, Goo Goo Dolls dhe Kenny Chesney janë gjithashtu në program, me artistë të tjerë që do të njoftohen në një datë të mëvonshme.
Ngjarja, ashtu si vitet e kaluara, do të prezantohet nga Ryan Seacrest, dhe publiku do të jetë në gjendje ta ndjekë festivalin nëpërmjet stacioneve radiofonike iHeartMedia, si dhe transmetimit të drejtpërdrejtë në platformat Disney+ dhe Hulu.
Biletat do të jenë të disponueshme për publikun e gjerë përmes AXS.com duke filluar nga 12 qershori, me mbajtësit e kartave Capital One që kanë mundësinë të porosisin paraprakisht dy ditë më parë.
Organizatorët theksuan se këtë vit festivali mbledh emrat më të mëdhenj nga zhanre të ndryshme muzikore, duke theksuar diversitetin e skenës muzikore bashkëkohore.
BTS u rikthyen në skenën muzikore në fillim të këtij viti pas një pauze gati katërvjeçare, gjatë së cilës anëtarët kryen shërbimin e detyrueshëm ushtarak në Korenë e Jugut dhe njëkohësisht punuan në projekte solo. Kthimi i grupit u shënua si një nga projektet e tyre më të mëdha deri më tani, dhe grupi ka qenë përsëri aktiv në skenë që atëherë.
Performanca në Festivalin e Muzikës iHeartRadio do të jetë një tjetër në një seri performancash të mëdha rikthimi nga grupi i njohur. /Telegrafi/