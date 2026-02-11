Britney Spears shet të drejtat e katalogut të saj më të njohur muzikor
Britney Spears ka shitur një pjesë të të drejtave të katalogut të saj muzikor kompanisë Primary Wave.
Kjo përfshin disa nga hitet e saj më të njohura si “Oops!… I Did It Again”, “Baby One More Time”, “Gimme More”, “Circus” dhe “Not a Girl, Not Yet a Woman”.
Shuma e shitjes nuk është bërë publike, por TMZ sugjeron se mund të jetë e krahasueshme me shitjen e katalogut të Justin Bieberit në 2023, që ishte rreth 200 milionë dollarë.
Nuk dihet ende saktësisht çfarë lloj të drejtash mbi muzikën e Spears ka marrë Primary Wave.
Kjo marrëveshje vjen pas disa ngjarjeve të rëndësishme në karrierën e Spears: ajo publikoi memoaret e saj “The Woman in Me” në 2023 dhe të drejtat për to u blenë nga Universal në 2024.
Primary Wave është një kompani e njohur për blerjen e katalogëve muzikorë dhe për aktivizimin e tyre, duke punuar më parë me artistë si Stevie Nicks si dhe me trashëgiminë e Whitney Houston dhe Biggie Small. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com