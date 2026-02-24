Brikena i puthë dorën nënës së Mateos që në takimin e parë
Mbrëmja e së martës në Big Brother VIP Albania 5 solli një nga momentet më prekëse të këtij sezoni. Nëna e Mateos, zonja Zana, hyri papritur në shtëpinë më të famshme në Shqipëri për të surprizuar të birin, pas 53 ditësh izolim.
Takimi mes tyre ishte i mbushur me emocione. Mateo u shfaq i përlotur teksa përqafoi nënën e tij, ndërsa zonja Zana nuk i mbajti dot lotët nga mallëngjimi. Pas më shumë se shtatë javësh pa kontakt me familjen, kjo surprizë u kthye në një çlirim të vërtetë emocional për banorin.
Gjatë bisedës në studio, zonja Zana u pyet nëse dëshironte të takonte shkurtimisht Brikenën, vajzën për të cilën Mateo ka shprehur pëlqim që në ditët e para të hyrjes në shtëpi. Marrëdhënia mes Mateo Vogli dhe Brikena Xhafa ka qenë një nga temat më të diskutuara të këtij edicioni, pasi dyshja duken çdo ditë e më të afërt.
Brikena e takoi me shumë ngrohtësi nënën e Mateos dhe që në momentin e parë tregoi respekt të veçantë, duke i puthur dorën – një gjest që u komentua gjerësisht si shenjë edukate dhe serioziteti. Zonja Zana u shfaq e buzëqeshur dhe e qetë gjatë takimit, duke dhënë një sinjal pozitiv për afrimitetin mes dy të rinjve.
Historia e Mateos dhe Brikenës ka mbajtur pezull publikun prej muajsh. Edhe pse pëlqimi mes tyre është i dukshëm dhe i pranuar, puthja e parë ende nuk ka ndodhur, duke e bërë raportin e tyre edhe më intrigues për ndjekësit e spektaklit.
Surpriza e nënës jo vetëm që i dha Mateos forcë për rrugëtimin e tij në lojë, por gjithashtu shtoi kuriozitetin rreth zhvillimit të marrëdhënies së tij me Brikenën, e cila tashmë duket më serioze se kurrë. /Telegrafi/