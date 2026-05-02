Billie Eilish zbulon pse vesh rroba të gjera: Kisha një marrëdhënie toksike me trupin tim
Billie Eilish ka zbuluar arsyet pse ka preferuar rrobat e gjera për vite me radhë, duke theksuar se marrëdhënia e saj me trupin e saj është dëmtuar prej kohësh dhe e mbushur me pasiguri.
Këngëtarja e njohur pranoi se ka zhvilluar një marrëdhënie komplekse dhe shpesh toksike me pamjen e saj që nga vitet e hershme të adoleshencës. Siç thotë ai, ndjenja e të qenit vazhdimisht nën vëzhgimin e publikut e rriti më tej presionin dhe pasigurinë.
"Kisha një marrëdhënie vërtet toksike me trupin tim. E urreja pamjen time dhe nuk ndihesha rehat me veten time", tha Billie.
Foto: Billie Eilish/Instagram
Megjithatë, ajo pranon se marrëdhënia e saj me trupin e saj është ende një proces i vazhdueshëm. Sot, ajo po punon për të pranuar veten dhe për të zhvilluar një pikëpamje më të shëndetshme për pamjen e saj.
"Po mësoj të jem më e butë me veten. Nuk është e lehtë, por është e rëndësishme", shtoi ajo.
Rrobat e gjera u bënë një lloj mburoje për të, një mënyrë për të mbajtur kontrollin mbi imazhin e saj dhe për të shmangur komentet rreth trupit të saj. Në një botë ku pamja e jashtme shpesh analizohet dhe kritikohet, ky stil i lejoi asaj të zhvendoste fokusin te muzika në vend të pamjes fizike.
Me kalimin e viteve, zgjedhjet e saj të modës janë bërë një pjesë e dallueshme e identitetit të saj. Billie ka theksuar vazhdimisht se dëshiron të thyejë stereotipet dhe pritjet se si duhet të duken gratë, veçanërisht vajzat e reja në industrinë e argëtimit. /Telegrafi/