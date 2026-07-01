Bild zbulon emrat e katërve yje të Gjermanisë që refuzuan të gjuanin penalltinë ndaj Paraguait
Gjermania u eliminua nga Paraguai në fazën e 1/16-tës të Kupës së Botës. Pas kohës shtesë, rezultati ishte 1-1, me Paraguain që fitoi në penallti. Gazeta Bild pretendon se pati dramë në ekipin kombëtar gjerman gjatë kërkimit të një gjuajtësi të gjashtë të penalltive.
Përgjegjësia në fund i ra qendërmbrojtësit Jonathan Tah, i cili pavarësisht përvojës së tij nuk kishte gjuajtur kurrë penallti në karrierën e tij, dhe e humbi. Sipas gazetës gjermane, kishte pasur vështirësi të brendshme në gjetjen e lojtarëve të gatshëm për të gjuajtur penalltinë.
Pasi Kai Havertz (nuk shënoi), kapiteni Joshua Kimmich (shënoi), Jamal Musiala (shënoi), Nick Woltemade (nuk shënoi) dhe Nadiem Amiri (shënoi) kishin bërë tashmë gjuajtjet e tyre sipas përzgjedhjes së Nagelsmann, duhej të përcaktohej lojtari i radhës.
Në atë moment, Leon Goretzka, Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Malick Thiaw dhe portieri Manuel Neuer ishin ende në fushë. Megjithatë, për shkak të presionit të madh, yjet e lartpërmendur thuhet se hezituan të merrnin përgjegjësi, kështu që Tah përfundimisht mori topin dhe e humbi.
🚨 Leon Goretzka refused to take a penalty during Germany’s shootout defeat to Paraguay. 😳🇩🇪
After Manuel Neuer kept Germany alive by saving Fabián Balbuena’s spot-kick, Joshua Kimmich searched for someone to take the next penalty.
First Goretzka, the most experienced player,… pic.twitter.com/3SyU4RN9Bz
— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 30, 2026
Kështu, Gjermania u eliminua nga Kupa e Botës me penallti për herë të parë në histori.
Fakti që nuk kishte mjaftueshëm lojtarë të gatshëm për t’iu afruar me besim gjuajtjeve të penalltive në momentet vendimtare të kujton “Finale Dahoam” të Bayernit në vitin 2012. Në humbjen në finalen e Ligës së Kampionëve në shtëpi ndaj Chelseat, shumë lojtarë nuk guxuan ta marrin përgjegjësinë.
Kjo çoi në një situatë ku portieri Neuer u detyrua të gjuante penalltinë e tretë, gjë që e bëri. Në fund, tragjedia ishte Bastian Schweinsteiger, i cili humbi në serinë e pestë dhe i mundësoi Chelseat të fitonte Ligën e Kampionëve. /Telegrafi/