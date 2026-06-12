Bernardo Silva përfundon vizitat mjekësore te Real Madridi, ka pranuar edhe ulje të pagës
Mesfushori portugez, Bernardo Silva thuhet se është afër të kompletojë transferimin te Real Madridi si lojtar i lirë, pasi tashmë ka përfunduar testet mjekësore.
Pas marrëveshjeve të transferimit me Denzel Dumfries dhe Ibrahima Konate, Los Blancos janë gati të mbyllin edhe marrëveshjen e transferimit të Bernardo Silvas.
Sipas gazetarit të ESPN, Rodra, lojtari i lirë Bernardo Silva ka përfunduar testet mjekësore përpara transferimit të tij te Real Madridi.
Bernardo Silva ya ha pasado reconocimiento médico con el Real Madrid.
La reunión en el Santo Mauro, clave para su fichaje.
El Madrid se impone a Barça y Atleti, hoy ya muy pesimistas con Bernardo.
Mourinho, poder total para fichar.
Con @Bocatto_Daniel 🔝…
— Rodra (@Rodra10_97) June 11, 2026
Një marrëveshje e plotë është arritur midis të dyja palëve, me ish-yllin e Manchester City që pranon një ulje të ndjeshme të pagës për kontratën e tij dyvjeçare me një opsion për një vit tjetër.
Ndikimi i Jose Mourinhos ishte arsyeja kryesore pas përpjekjeve të përshpejtuara të Real Madridit për të përfunduar marrëveshjen pavarësisht interesit konkret nga Barcelona dhe Atletico Madrid.
Trajneri i ri i Real Madridit i bëri presion hierarkisë së klubit për nënshkrimin e Silvës, duke theksuar se 31-vjeçari do të ishte çelësi për projektin e tij. /Telegrafi/