Bergkamp: Rivalët e Arsenalit nuk kanë forcë për të ndaluar sulmin për titull
Dennis Bergkamp beson se kryesimi aktual i Arsenalit në Ligën Premier është i sigurt nga rivalët e tyre, duke këmbëngulur se Manchester City dhe Aston Villa nuk kanë qëndrueshmërinë për të riparuar skuadrën e Mikel Artetas gjatë muajve të mbetur.
Legjenda holandeze ka dhënë mendimin e tij duke folur në podkastin The Overlap.
“Nuk do të shqetësohesha shumë sepse mendoj se ekipet e tjera nuk janë mjaftueshëm të forta në këtë moment. (Manchester) City mund të vijë aty. Nuk mendoj se ekipet e tjera mund t’i arrijnë sepse edhe ato do të humbasin pikë”, ka thënë fillimisht Bergkamp.
Arsenali është gjashtë pikë përpara ekipit edhe pas fitores dramatike 2-1 të Cityt ndaj Liverpoolit, por diferenca mund të zvogëlohet në tre pikë përpara se “Topçinjtë” të përballen me Brentfordin të enjten.
Bergkamp, i cili fitoi tre tituj të Ligës Premier me Arsenalin, përfshirë sezonin pa humbje 2003/04, i kërkoi skuadrës aktuale të shmangte të luante me frikë.
"E vetmja gjë që do të thosha është (për) intensitetin e muajve të parë dhe emocionin. Ndonjëherë tani duket sikur 'le të mos bëjmë një gabim'", paralajmëroi ai.
Legjenda holandeze theksoi rëndësinë e ruajtjes së intensitetit dhe trajtimit të çdo ndeshjeje si një finale, duke i bërë jehonë filozofisë së Arsene Wenger. /Telegrafi/