Manchester City arriti një fitore të rrallë në Ligën Premier në Anfield më 8 shkurt, duke mposhtur Liverpoolin 2-1.

Kjo fitore ka ngushtuar avantazhin e Arsenalit në krye të tabelës në vetëm gjashtë pikë. Kjo ishte vetëm fitorja e dytë e Pep Guardiolës në Anfield që kur mori drejtimin e Cityt rreth një dekadë më parë.

Erling Haaland theksoi rëndësinë e kësaj fitoreje, por shtoi se ekipi duhet të mbajë fokusin te ndeshjet e ardhshme.

“E dimë më parë se garën për titull nuk e fiton derisa të përfundojë. Për momentin, duhet të përqendrohem te ndeshja me Fulhamin të mërkurën, sepse ka ende shumë ndeshje”, tha Haaland.

Duke reflektuar mbi rëndësinë e kësaj fitoreje, duke qenë e para për norvegjezin ndaj Liverpoolit si mysafir.

“Janë thjesht tre pikë, pavarësisht kundërshtarit, qoftë Tottenham apo kushdo tjetër. Por e kuptoj çfarë doni të thoni dhe po, është e vërtetë”.

Bernardo Silva pranon presionin: Humbja në “Anfield” do t’i jepte fund ëndrrës për titull

“Kurrë nuk kam fituar këtu më parë, kështu që është e mahnitshme të vijnë dhe të fitoj për herë të parë”, deklaroi ai. /Telegrafi/
