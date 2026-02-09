“Garën për titull nuk e fiton derisa të përfundojë, ka ende shumë” – Haaland mesazh Arsenalit
Manchester City arriti një fitore të rrallë në Ligën Premier në Anfield më 8 shkurt, duke mposhtur Liverpoolin 2-1.
Kjo fitore ka ngushtuar avantazhin e Arsenalit në krye të tabelës në vetëm gjashtë pikë. Kjo ishte vetëm fitorja e dytë e Pep Guardiolës në Anfield që kur mori drejtimin e Cityt rreth një dekadë më parë.
Erling Haaland theksoi rëndësinë e kësaj fitoreje, por shtoi se ekipi duhet të mbajë fokusin te ndeshjet e ardhshme.
“E dimë më parë se garën për titull nuk e fiton derisa të përfundojë. Për momentin, duhet të përqendrohem te ndeshja me Fulhamin të mërkurën, sepse ka ende shumë ndeshje”, tha Haaland.
Duke reflektuar mbi rëndësinë e kësaj fitoreje, duke qenë e para për norvegjezin ndaj Liverpoolit si mysafir.
“Janë thjesht tre pikë, pavarësisht kundërshtarit, qoftë Tottenham apo kushdo tjetër. Por e kuptoj çfarë doni të thoni dhe po, është e vërtetë”.