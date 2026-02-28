Benny Blanco iu përgjigj kritikave pasi u shfaq në një podcast me këmbë të ndyra: Vendndodhja është fajtore
Benny Blanco, bashkëshorti i Selena Gomez, e ka gjetur veten në qendër të vëmendjes së pazakontë të medias pasi një klip nga podkasti i tij, ku tregonte këmbët e tij të ndyra, u bë viral.
Blanco vendosi t'i jepte fund spekulimeve dhe e shpjegoi publikisht situatën gjatë një paraqitjeje si i ftuar në emisionin e njohur "Jimmy Kimmel Live!". E gjitha filloi në episodin e parë të podkastit "Friends Keep Secrets", të cilin ai e bashkëprezanton me mikun e tij Dave "Lil Dicky" Burd, kur kamerat kapën aksidentalisht këmbët e ndyra të Blancos.
Producenti shpjegoi në televizion: "Para së gjithash, është faji i vendndodhjes, jo i imi", tha Blanco. "Kam këmbë të bukura."
Për të vërtetuar pikëpamjen e tij, Blanco hoqi këpucët dhe çorapet dhe i tregoi audiencës këmbët e tij jashtëzakonisht të pastra.
"Dikush të zmadhojë. Shikojeni këtë. Këmbë e pastër", tha ai.
Si Dave ashtu edhe prezantuesi Jimmy Kimmel mbetën të impresionuar, dhe Kimmel shtoi: "Duhet të hapësh një OnlyFans për këtë".
Blanco bëri shaka: "Po, përqendrohu te ajo që është e mirë".
Dave pranoi se dyshemetë në shtëpinë e tij ishin ndoshta të pista për shkak të shumë anëtarëve të ekipit të prodhimit, por producenti 37-vjeçar ishte ende objekt komentesh.
Foto: Screenshot/YouTube
Kjo nuk është hera e parë që këmbët e Blancos kanë bërë bujë në media. Në vitin 2024, "pedikyri i tij në stilin e qilimave persianë", i kompletuar me thonj me thekë, shkaktoi mjaft bujë në mediat sociale.
"Mësova për gishtërinjtë e këmbëve të Benny Blanco-s dhe që atëherë nuk kam pushuar së menduari për to", shkroi një përdorues në platformën X në atë kohë.
Pavarësisht gjithçkaje, gruaja e tij Selena Gomez e mbështeti.
“Të dua çdo ditë e më shumë, dashuria ime”, shkroi ajo në Instagram më 25 shkurt, pasi videoja u bë virale. /Telegrafi/