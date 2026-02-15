Benita: Jashtë më shikojnë një milion njerëz nga mbrapa
Benita Zena ka komentuar situatat dhe akuzat e banorëve të tjerë me Ludo Lee dhe Dolcen.
Ajo ka përmendur një gjë, që kinse Ludo ka deklaruar për të, nëse nuk do të ishte i martuar.
Madje edhe për një gjë që po e shikon nga mbrapa, me një qëllim tjetër.
"Ti e shikon Benitën përmas", përmendi banorja fjalët që ia kanë thënë të tjerët.
Këngëtarja theksoi se jashtë janë një milion njerëz që e shohin nga mbrapa, por nuk ka zgjidhje në raste të tilla.
"Edhe çka të bëj që mua më shikojnë jashtë Big Brother edhe një milion njerëz përmas, a me u kap me u rrah me secilin", tha Benita.
Ndërkaq, kanë ngelur edhe pak ditë deri në përfundim të këtij edicioni, ku finalja e madhe është më 27 shkurt. /Telegrafi/
