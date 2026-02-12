Një debat i ashpër ka shpërthyer mes Klodit dhe Elijonës, duke sjellë momente tensioni në shtëpinë e programit.

Temë e diskutimit u bë Benita, ku Klodi i tha Elijonës që të mos ia përmendë më banoren kur çështja lidhet direkt me të.

“Benita, Benita, Benita”, i tha ai me ashpërsi, duke treguar qartë pakënaqësinë e tij.

Në këtë moment, Elijona nuk arriti të mbajë lotët, duke reflektuar emocionet që debati kishte shkaktuar tek ajo.

Ngjarja thekson tensionin e vazhdueshëm mes dy konkurrentëve dhe ndikimin emocional që mund të kenë përplasjet në ambientin e shtëpisë së programit. /Telegrafi/


Yjet Magazina