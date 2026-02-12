“Benita, Benita, Benita” – Sherr i ashpër mes Klodit dhe Elijonës, ajo përlotet
Një debat i ashpër ka shpërthyer mes Klodit dhe Elijonës, duke sjellë momente tensioni në shtëpinë e programit.
Temë e diskutimit u bë Benita, ku Klodi i tha Elijonës që të mos ia përmendë më banoren kur çështja lidhet direkt me të.
“Benita, Benita, Benita”, i tha ai me ashpërsi, duke treguar qartë pakënaqësinë e tij.
Në këtë moment, Elijona nuk arriti të mbajë lotët, duke reflektuar emocionet që debati kishte shkaktuar tek ajo.
Ngjarja thekson tensionin e vazhdueshëm mes dy konkurrentëve dhe ndikimin emocional që mund të kenë përplasjet në ambientin e shtëpisë së programit. /Telegrafi/
Top Lajme
BBVK
Jobs
Deals