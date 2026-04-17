Ben Stiller mbi vazhdimet e serialit "Meet The Parents": Unë mbështes dy pjesët e para
Aktori Ben Stiller ndau mendimin e tij për të gjitha vazhdimet e serialit "Meet the Parents", duke deklaruar se beson që fansat mund t'i anashkalojnë disa prej tyre.
Stiller luan rolin e Greg Focker, së bashku me Robert De Niro i cili luan rolin e Jack Byrnes.
Gjithashtu, dje u publikua traileri i filmit "Focker In-Law", filmi i katërt me Ariana Grande në rolin kryesor, dhe traileri tregon Granden duke luajtur rolin e Olivia Jones, të dashurës së djalit të Stiller, Henry, e cila i nënshtrohet një testi të dallueshëm të detektorit të gënjeshtrave ndërsa takon familjen e saj.
Pas publikimit të trailer-it, fansat përdorën mediat sociale për të komentuar dhe pyetur nëse duhej t'i shihnin tre filmat e mëparshëm të serisë për të kuptuar komplotin e ri të filmit.
"Po, nuk i kam parë tre filmat e parë, por dua të shoh të katërtin. A do ta humbas fabulën kryesore?" ishin disa nga pyetjet e fansave.
Këto pyetje u pasuan nga përgjigjja e Ben Stiller: "Nuk do ta humbasësh komplotin kryesor, por unë mbështes dy të parat."
Stiller nuk pranoi të jepte më shumë detaje se pse nuk e rekomandon pjesën e tretë. Megjithatë, ai shpjegoi se është i entuziazmuar për filmin "Focker In-Law", i cili është planifikuar të dalë më 25 nëntor 2026.
Gjatë prezantimit të Universal Pictures, Stiller bëri shaka se ekipi i franshizës kishte planifikuar një pauzë të qëllimshme 15-vjeçare midis filmit të tretë dhe të katërt. /Telegrafi/