Bella Hadid rikthehet në Kanë me vëllain Anwar, ai flet për jetën larg vëmendjes publike
Bella Hadid është rikthyer në tapetin e kuq të Festivalit të Filmit në Kanë, këtë herë e shoqëruar nga vëllai i saj më i vogël, Anwar Hadid, në premierën e filmit “Garance”.
Modelja 29-vjeçare u shfaq me një fustan elegant të bardhë pa rripa të kombinuar me detaje diamanti, ndërsa Anwar, 26 vjeç, zgjodhi një smoking klasik për paraqitjen e rrallë publike.
Anwar, i cili është larguar nga jeta e ekspozuar në media vitet e fundit, ka folur së fundmi për fokusin e tij në muzikë dhe projekte të tjera jashtë modelingut, shkruan DailyMail.
Ai tha se familja e tij, përfshirë Bella dhe Gigi Hadid, e ka mbështetur gjithmonë në zgjedhjet e tij profesionale.
Në intervistë, ai pranoi gjithashtu se ekspozimi publik nuk ka qenë gjithmonë i lehtë për të dhe se ka preferuar të ndjekë një rrugë më të qetë larg vëmendjes së medieve.
Bella, ndërkohë, po rikthehet gradualisht në angazhimet e saj pas një periudhe të vështirë shëndetësore, pasi ka folur më herët për betejën e saj me sëmundjen Lyme. /Telegrafi/