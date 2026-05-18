Konkursi për Kryeprokuror, Haxhiu: Procesi duhet të jetë i paanshëm dhe transparent
Ushtruesja e detyrës së Presidentes, Albulena Haxhiu ka përshëndetur shpalljen e konkursit për pozitën e Kryeprokurorit të Shtetit nga Këshilli Prokurorial i Kosovës.
“Ky veprim i Këshillit Prokurorial të Kosovës rikthen mundësinë për një proces të rregullt, transparent dhe të bazuar në meritë”, ka deklaruar ajo.
“Është me rëndësi që i gjithë procesi të zhvillohet në mënyrë të paanshme, të besueshme dhe larg çdo ndikimi politik apo interesi të ngushtë, në mënyrë që në krye të Prokurorisë së Shtetit të zgjidhet kandidati më kompetent dhe me integritet të lartë profesional”, është shprehur Haxhiu.
Sipas saj, besimi i qytetarëve në sistemin e drejtësisë ndërtohet përmes proceseve të drejta, transparente dhe të bazuara në meritokraci. /Telegrafi/