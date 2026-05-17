Hapet konkursi për 50 zyrtarë korrektues në Shërbimin Korrektues të Kosovës
Ministrja në detyrë e Drejtësisë, Donika Gërvalla, ka njoftuar hapjen e konkursit për rekrutimin e 50 zyrtarëve korrektues në kuadër të Shërbimit Korrektues të Kosovës.
Sipas njoftimit, konkursi u ofron mundësi kandidatëve që plotësojnë kriteret ligjore dhe profesionale të bëhen pjesë e institucioneve kyçe të sistemit të sigurisë dhe rendit në vend.
Pozitat e hapura janë të ndara sipas institucioneve: Qendra e Paraburgimit në Gjilan – 15 pozita, Qendra Korrektuese në Dubravë – 15 pozita dhe Burgu i Sigurisë së Lartë (BSL) – 20 pozita.
Afati për aplikim është nga 20 maji deri më 19 qershor 2026.
Detajet e konkursit dhe formulari i aplikimit janë të publikuara në ueb-faqen zyrtare të Shërbimit Korrektues të Kosovës. /Telegrafi/