Belgjika kërcënon të bojkotojë Eurovisionin për shkak të Izraelit: Ka pak shanse që të konkurrojmë vitin tjetër
Belgjika ka lënë të kuptohet se mund të bëhet vendi i gjashtë që tërhiqet nga Festivali i Këngës në Eurovision për shkak të pjesëmarrjes së Izraelit.
Përpara ngjarjes së këtij viti, transmetuesit kombëtarë të pesë vendeve (Spanja, Islanda, Holanda, Sllovenia dhe Irlanda) njoftuan se nuk do të garonin në Festivalin e Këngës Eurovision 2026, në shenjë proteste ndaj vendimit për t'i lejuar Izraelit të kthehej në garë.
Transmetuesi belg VRT tani ka thënë se nuk ka gjasa të marrë pjesë vitin e ardhshëm nëse situata aktuale mbetet e pandryshuar.
“Sot, ka pak shanse që VRT të dërgojë një artist vitin tjetër. Ne presim një mesazh të fortë nga Unioni Evropian i Transmetimeve, një grup transmetuesish që organizon çdo vit Konkursin e Këngës në Eurovision, kundër luftës dhe dhunës dhe në favor të respektimit të të drejtave të njeriut. Këto janë vlera që duhet ta bashkojnë festivalin, dhe për momentin ato janë shumë të lëna në hije”, tha zëdhënësja Yasmin Van der Borcht në një deklaratë të publikuar në portalin VRT.
Van der Borcht deklaroi gjithashtu se VRT po kërkon një kornizë të qartë për pjesëmarrje, diskutim të hapur dhe votim të drejtpërdrejtë midis anëtarëve të EBU-së, duke theksuar se deri më tani nuk kanë marrë një përgjigje të përshtatshme.
"Edhe gjatë gjysmëfinaleve këtë javë, nuk morëm asnjë sinjal se EBU po i dëgjonte shqetësimet tona", tha ajo.
Ajo shtoi se VRT do të flasë me transmetues të tjerë, por se ka pak shanse që ata të dërgojnë një përfaqësues vitin e ardhshëm, përveç nëse qëndrimi i EBU-së ndryshon.
Belgjika ka dy transmetues kombëtarë, përkatësisht RTBF-në frankofone dhe VRT-në flamande, të cilët organizojnë dhe marrin pjesë me radhë në Festivalin e Këngës në Eurovision çdo vit.
Këtë vit, RTBF ishte përgjegjëse për Eurovisionin, ndërsa VRT njoftoi vitin e kaluar se ndan dhe mbështet qëndrimin e vendeve që u tërhoqën nga pjesëmarrja në Eurovision.
Ju kujtojmë se në finalen e mbajtur të shtunën, Izraeli përfundoi në vendin e dytë për të dytin vit radhazi. Fitorja në Festivalin e Këngës në Eurovision të këtij viti u fitua nga Dara nga Bullgaria, që ishte hera e parë që ky vend fitoi këtë konkurs muzikor. Belgjika nuk fitoi asnjë votë nga publiku këtë vit, ndërsa mori gjithsej 36 pikë nga juria. /Telegrafi/