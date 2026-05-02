Bebe Rexha vjen me poza provokuese në veturë, ndërsa kënga e saj e fundit "New Religion" është bërë hit
Këngëtarja shqiptaro-amerikane Bebe Rexha ka tërhequr vëmendje me disa fotografi të reja që ka ndarë së fundmi me ndjekësit e saj në Instagram, ku shfaqet me një paraqitje tejet “glam” nga eventi “Billboard Women in Music 2026” në Los Angeles.
Në imazhet e publikuara, Bebe shihet me flokë biondë të prerë shkurt, e veshur me një trupore të zezë të kombinuar me çorape rrjete, ndërsa paraqitjen e ka kompletuar me një pelerinë/me veshje me gëzof në nuanca rozë dhe të errëta.
Aksesorët me detaje perlash dhe syzet e diellit i dhanë stilit të saj edhe më shumë “shkëlqim” dhe një pamje të fortë skenike.
Paraqitja e saj në këtë event vjen në një periudhë të ngarkuar dhe shumë të suksesshme për artisten, e cila aktualisht po shijon jehonën e këngës “New Religion”, në bashkëpunim me Faithless.
Kënga është pritur jashtëzakonisht mirë nga publiku dhe, sipas raportimeve, e ka ngjitur Bebën në krye të disa toplistave ndërkombëtare.
- YouTube youtu.be
Ndërkohë, fansat presin edhe albumin e saj të katërt, “Dirt Blonde”, i cili pritet të publikohet i plotë më 12 qershor. Projekti do të përmbajë 12 këngë, ndërsa “New Religion” konsiderohet si një nga këngët më të suksesshme të këtij kapitulli të ri muzikor për Bebën. /Telegrafi/