Bebe Rexha publikon albumin “Dirty Blonde”
Artistja shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha, ka publikuar më në fund albumin e saj më të ri të titulluar “Dirty Blonde”.
Albumi përmban 13 këngë dhe tashmë është i disponueshëm në platforma të ndryshme muzikore, përfshirë Spotify dhe shërbime të tjera të transmetimit.
Edhe pse albumi është publikuar në tërësi tani, gjatë muajve të këtij viti ajo kishte nxjerrë disa nga këngët veç e veç, duke e mbajtur publikun të interesuar dhe duke rritur pritshmëritë për projektin final.
Një nga këngët që ishte publikuar më herët është Çike Çike, e cila ka një rëndësi të veçantë për publikun shqiptar, pasi përmban edhe fraza në gjuhën shqipe. Kjo e bën këngën edhe më të veçantë dhe më të afërt për audiencën shqiptare, duke reflektuar edhe lidhjen e artistes me rrënjët e saj.
Albumi është pritur me shumë entuziazëm nga fansat e saj në mbarë botën, të cilët e vlerësojnë Bebe Rexhën për stilin e saj unik muzikor, kreativitetin dhe zërin e veçantë që e ka bërë një nga artistet më të suksesshme shqiptare në skenën ndërkombëtare.