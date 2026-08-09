Whitney Houston: Zëri legjendar që pushtoi botën, nga suksesi i jashtëzakonshëm te jeta e trazuar
Whitney Houston ishte një nga këngëtaret më të suksesshme dhe më me ndikim në historinë e muzikës pop.
Ajo lindi më 9 gusht 1963 në Newark, New Jersey, në një familje të njohur muzikore.
Nëna e saj, Cissy Houston, ishte këngëtare gospel dhe soul, ndërsa Dionne Warwick ishte kushërira e saj dhe Aretha Franklin një figurë e afërt familjare.
Whitney
Houston filloi të këndonte që fëmijë në korin e kishës dhe, para famës, punoi edhe si modele.
Në moshën 19-vjeçare nënshkroi me Arista Records, teksa albumi i saj debutues Whitney Houston (1985) e shndërroi në yll ndërkombëtar.
Këngët si “Saving All My Love for You”, “How Will I Know” dhe “Greatest Love of All” kryesuan listat amerikane.
Albumi Whitney (1987) solli hitin “I Wanna Dance with Somebody” dhe e bëri Houston gruan e parë, albumi i së cilës debutoi në vendin e parë të Billboard 200.
Ajo vendosi gjithashtu rekordin me shtatë këngë radhazi në vendin e parë të Billboard Hot 100.
- YouTube www.youtube.com
Në vitin 1991, interpretimi i saj i himnit amerikan në Super Bowl u bë një nga performancat më të famshme të historisë.
Një vit më vonë ajo debutoi në kinema përkrah Kevin Costner në "The Bodyguard".
Filmi pati sukses të madh, ndërsa kolona zanore shiti mbi 45 milionë kopje. Versioni i Houston i këngës “I Will Always Love You” u bë kënga e saj simbol dhe një nga baladat më të njohura të të gjitha kohërave.
Houston vazhdoi karrierën edhe në kinema me filma si "Waiting to Exhale" dhe "The Preacher’s Wife", si dhe u angazhua si producente në projekte të suksesshme si "The Princess Diaries" dhe "The Cheetah Girls".
Megjithatë, karriera e saj u shoqërua edhe me kritika, veçanërisht nga një pjesë e publikut afro-amerikan, që e akuzonte se ishte larguar nga rrënjët R&B për t’iu afruar më shumë pop-it komercial.
Jeta e saj private ishte shumë më e trazuar.
Në vitin 1992, Houston u martua me këngëtarin Bobby Brown dhe së bashku patën vajzën Bobbi Kristina.
Martesa u karakterizua nga probleme me drogën, probleme ligjore të Brown dhe incidente të dhunshme, duke krijuar një kontrast të fortë me imazhin e suksesshëm që Houston kishte në publik. /Telegrafi/