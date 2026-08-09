Aktorja e "Harry Potter" thotë se OnlyFans i shpëtoi jetën
Jessie Cave, një aktore britanike e njohur për rolin e saj si Lavender Brown në tre filmat e fundit të "Harry Potter", ka zbuluar se puna e saj në platformën OnlyFans i ka fituar më shumë para sesa e gjithë karriera e saj si aktore në një vit.
Cave (39-vjeçe) iu bashkua platformës më shumë se një vit e gjysmë më parë, në një periudhë kur, siç tha ajo, po përballej me vështirësi serioze financiare dhe një numër në rënie të mundësive për angazhime në aktrim.
Në një intervistë me The Times, ajo zbuloi se fitoi 15,000 funte, ose pak më shumë se 20,000 dollarë, vetëm në një ditë.
Jessie Cave
Abonentëve u faturohet gjashtë dollarë në muaj për përmbajtje, ndërsa fitimet shtesë bëhen përmes mesazheve private me pagesë.
"Fitova më shumë, dhe shumë më tepër, sesa kam fituar gjatë gjithë karrierës sime si aktore brenda një viti", tha Cave.
Aktorja tha se fillimisht kishte planifikuar ta përdorte platformën vetëm për disa muaj, duke pritur të fitonte rreth 5,000 funte dhe kështu të kishte kohë të mjaftueshme për të vendosur se çfarë të bënte më pas.
"Por tani ka kaluar më shumë se një vit e gjysmë dhe kjo na shpëtoi vërtet jetën", tha ajo.
Cave pranoi se përpara se të lansonte profilin e saj në OnlyFans, ishte "plotësisht e dëshpëruar" për shkak të mungesës së audicioneve dhe mundësive të reja në aktrim.
Ajo gjithashtu vuri në dukje se punët tradicionale nuk ishin një mundësi e lehtë për të, veçanërisht me koston e kujdesit për katër fëmijët që ka me partnerin e saj prej kohësh, Alfie Brown. /Telegrafi/