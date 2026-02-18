Bebe Rexha këndon si soprano, mahnit publikun në emisionin e famshëm amerikan "The Jennifer Hudson Show"
Këngëtarja shqiptaro-amerikane Bebe Rexha ka mahnitur publikun amerikan me një moment të papritur gjatë paraqitjes së saj në emisionin e njohur televiziv "The Jennifer Hudson Show", ku jo vetëm foli për albumin e saj të ri "Dirty Blonde", por edhe tregoi një tjetër dimension të talentit të saj vokal.
Gjatë intervistës, në një moment spontan, artistja vendosi të surprizonte audiencën duke kënduar si soprano arien klasike "O mio Babbino Caro", interpretim që befasoi publikun në studio dhe shikuesit para ekranit.
Zëri i saj i pastër dhe kontrolli vokal u pritën me duartrokitje të shumta, duke dëshmuar se Rexha zotëron aftësi që shkojnë përtej zhanrit pop me të cilin është bërë e famshme ndërkombëtarisht.
BEBE REXHA SINGING OPERA
Mind you she's classically trainedpic.twitter.com/jJLArvKk7W
— Bee - 𝓭𝓻𝓲𝓽𝔂 (@dramabeez) February 17, 2026
Ky moment nuk erdhi rastësisht, pasi këngëtarja ka treguar edhe më parë se ka ndjekur kurse për opera dhe se është trajnuar teknikisht në këndim klasik, një fakt që shumë fansa mund të mos e kenë ditur.
Performanca e saj në studio u konsiderua nga shumë shikues si një dëshmi e shkathtësisë artistike dhe e diapazonit të gjerë vokal që ajo zotëron.
Foto: The Jennifer Hudson Show
Paraqitja në këtë emision vjen në një periudhë të rëndësishme për karrierën e saj, teksa Rexha po promovon projekte të reja muzikore dhe vazhdon të dëshmojë se mbetet një nga artistet më të gjithanshme të skenës ndërkombëtare, duke kaluar me lehtësi nga pop-i modern te interpretimet klasike që kërkojnë teknikë të lartë. /Telegrafi/