Veshje me elemente tradicionale në skenën e Eurovisionit - pak orë para gjysmëfinales "rrjedh" në internet performanca e Alisit
Vetëm pak orë para se të ngjitet në skenën e madhe të Eurovision 2026 në Vjenë, performanca e Alis me këngën “Nan”, me të cilën përfaqëson Shqipërinë, duket se është zbuluar paraprakisht, pjesërisht në rrjetet sociale.
Fansat kanë shpërndarë pamje nga provat, ku shihet se paraqitja skenike e Shqipërisë do të ketë një qasje të qartë emocionale dhe simbolike, në përputhje me temën e këngës, e cila trajton ndarjen e fëmijëve nga prindërit për shkak të migrimit dhe dhimbjen që kjo lë pas, veçanërisht te nënat.
Nga videot e publikuara, në skenë shfaqen edhe statistë/performues të veshur me veshje tradicionale shqiptare, të cilët pritet të portretizojnë figurën e nënës dhe kujtesën e shtëpisë. Në pamjet e shpërndara, një nga gratë/statistet shihet me fustan të bardhë dhe jelek të qëndisur me motive kombëtare, ndërsa qëndron pranë Alis, duke i dhënë performancës një dimension ritual dhe narrativ.
Ndërkohë, vet Alis shfaqet me një veshje të errët e të shkëlqyeshme, me elemente që duken si xixa/gurë dekorativë dhe me thekë në pjesën e sipërme, duke krijuar kontrast mes modernes dhe tradicionales – një përplasje vizuale që përforcon mesazhin e këngës “Nan”.
Edhe pse bëhet fjalë për vetëm pak sekonda të zbuluara, në rrjet tashmë po qarkullojnë komente pozitive. Në pamjet e publikuara, në mbishkrim thuhet se “vizualet janë të jashtëzakonshme” dhe se “performanca vokale është edhe më e mirë”, duke ngritur pritshmëritë për paraqitjen e Shqipërisë në natën e sotme (e enjte).
Alis do të performojë sonte në skenën e Eurovisionit në Vjenë, ndërsa mbetet për t’u parë se si do të duket i plotë koncepti skenik i “Nan”, që sipas sinjaleve të para pritet të jetë një performancë e ndërtuar mbi emocionin, identitetin dhe një histori që prek shumë familje shqiptare. /Telegrafi/