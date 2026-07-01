Bebe Rexha arrin një tjetër sukses të madh, albumi i saj "Dirty Blonde" kryeson top-listën e Billboard si albumi më i dëgjuar i zhanrit 'dance'
Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Bebe Rexha, po vazhdon të korrë suksese me albumin e saj më të ri, “Dirty Blonde”, i cili vetëm pak ditë pas publikimit po dominon top-listat ndërkombëtare.
Albumi është ngjitur zyrtarisht në vendin e parë të klasifikimit Billboard Top Dance Albums, duke u bërë albumi më i dëgjuar i momentit në këtë zhanër në Shtetet e Bashkuara.
Për këtë arritje të rëndësishme, vetë faqja zyrtare e Billboard në Instagram i kushtoi një postim artistes shqiptare, të cilin Rexha e rishpërndau më pas në profilin e saj.
“Bebe Rexha është rikthyer në majë. Albumi i saj i katërt në studio, ‘Dirty Blonde’, ka debutuar në vendin e parë në listën Billboard Top Dance Albums, duke shënuar herën e parë që këngëtarja kryeson këtë klasifikim. Projekti, i publikuar në mënyrë të pavarur, ka debutuar gjithashtu në vendin e gjashtë në listën Independent Albums, në vendin e gjashtë në Top Album Sales dhe në pozitën e 43-të në Billboard 200”, shkroi Billboard.
Ky është një tjetër moment historik në karrierën e artistes, pasi “Dirty Blonde” është albumi i parë i saj që arrin në krye të listës së albumeve 'dance' të Billboard.
“Dirty Blonde” është albumi i katërt në karrierën e Bebe Rexhës dhe njëherësh projekti i saj i parë si artiste e pavarur, pasi vitin e kaluar ajo i dha fund bashkëpunimit me ish-shtëpinë e saj diskografike, Warner Records.
Albumi është pritur mjaft mirë nga publiku, ndërsa përfshin një sërë këngësh që kanë tërhequr vëmendjen e fansave, duke konfirmuar rikthimin e fuqishëm të artistes shqiptare në skenën ndërkombëtare të muzikës. /Telegrafi/