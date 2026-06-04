“BE-ja mbështet Kosovën, por detyrat duhet t’i kryejnë institucionet vendore” – çfarë u tha gjatë vizitës së Antonio Costas në Kosovë?
Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa të mërkurën ishte për vizitë në Kosovë, gjersa u takua me ushtruesen e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu dhe kryeministrin në detyrë, Albin Kurti.
Gjatë qëndrimit në Prishtinë, presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, ka deklaruar se përparimi i Kosovës drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian varet kryesisht nga përmbushja e detyrimeve dhe reformave nga vetë institucionet e Kosovës.
Gjatë një konference në Prishtinë ai e lavdëroi Kosovën për harmonizimin vullnetar të politikës së jashtme me atë të Bashkimit Evropian.
Duke folur për procesin e ardhshëm zgjedhor që do të mbahet më 7 qershor, Costa theksoi se gjatë takimeve me liderët politikë në Kosovë ua dha një mesazh të qartë.
“Mesazhi im për liderët politikë ishte i thjeshtë, partneriteti vjen me përgjegjësi. BE-ja e mbështet Kosovën, por nuk mund t’i kryejë detyrat e shtëpisë së Kosovës. Kosovës i duhen institucione të forta, të qëndrueshme e funksionale”, ka thënë Costa.
Costa theksoi se rruga evropiane e Kosovës kërkon jo vetëm reforma institucionale, por edhe përkushtim ndaj vlerave demokratike që, sipas tij, janë të mishëruara në Kushtetutën e vendit.
Ai vuri në pah rëndësinë e dialogut ndërpartiak, respektimit të të gjitha komuniteteve dhe zbatimit praktik të vlerave evropiane.
Sipas tij, marrëdhëniet e mira fqinjësore dhe bashkëpunimi rajonal mbeten elemente kyçe për stabilitetin dhe zhvillimin ekonomik të Ballkanit Perëndimor.
Duke folur për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Costa tha se procesi i normalizimit është vendimtar për perspektivën evropiane të të dy vendeve.
“Dialogu Beograd–Prishtinë është kritik. Normalizimi është i domosdoshëm për të ardhmen evropiane të të dyja palëve, si të Kosovës, ashtu edhe të Serbisë”, u shpreh Presidenti i Këshillit Evropian.
Duke iu përgjigjur pyetjes së gazetares së Telegrafit, Jehona Hulaj lidhur me faktin se Kosova ka dorëzuar aplikimin për anëtarësim në Bashkimin Evropian në fund të vitit 2022, por ende nuk ka pasur një hap të qartë institucional për shqyrtimin e tij, Costa tha se çdo proces ka kohën e vet dhe se fokusi aktual duhet të mbetet te zbatimi i reformave.
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Ndërkaq, ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Albulena Haxhiu, ka bërë të ditur se në takimin me presidentin e Këshillit Evropian, Antonio Costa ka theksuar se rruga e Kosovës drejt Bashkimit Evropian është orientim strategjik dhe vullnet i qytetarëve.
“Rruga e Kosovës drejt Bashkimit Evropian është interes strategjik shtetëror dhe zgjedhje demokratike e qytetarëve tanë,” ka thënë ajo.
Haxhiu ka bërë të ditur se në takim është diskutuar agjenda evropiane, Plani i Rritjes për Ballkanin Perëndimor, reformat dhe stabiliteti rajonal.
Ajo ka theksuar gjithashtu orientimin pro-evropian të qytetarëve të Kosovës.
“Kosova mbetet një nga shoqëritë më proevropiane në rajon. Ky orientim i qartë i qytetarëve tanë është forcë për vendin dhe bazë e sigurt për rrugën tonë evropiane”, ka thënë Haxhiu.
Takim me presidentin e Këshillit Evropian ka pasur edhe kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti.
Sipas njoftimit të Qeverisë, Kurti e falënderoi Costan për mbështetjen e Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, duke theksuar se BE-ja mbetet partneri kryesor zhvillimor i vendit.
Gjatë takimit, Kurti vuri në pah progresin që Kosova ka shënuar në vitet e fundit në fusha të ndryshme, duke theksuar se vendi ka realizuar “progres të rëndësishëm në reforma, demokraci dhe ekonomi, me përmirësime në sundimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit, lirinë e mediave dhe demokracinë zgjedhore e liberale, si dhe me rritje ekonomike të qëndrueshme, ndër më të shpejtat në rajon”.
Ai po ashtu ritheksoi përkushtimin e Qeverisë ndaj reformave që burojnë nga Plani i Rritjes i Bashkimit Evropian dhe instrumentet e tjera të para-anëtarësimit, duke nënvizuar rëndësinë e avancimit të Kosovës në rrugën evropiane.
“Në takim u bisedua edhe për bashkëpunimin me institucionet e Bashkimit Evropian, sigurinë dhe rëndësinë e fqinjësisë së mirë në funksion të bashkëpunimit rajonal”, thuhet në njoftim.
Qeveria rikujtoi se Kosova është rreshtuar plotësisht me politikën e jashtme të BE-së, ka dënuar agresionin rus në Ukrainë dhe i është bashkuar të gjitha sanksioneve evropiane kundër Rusisë.
Kjo ishte vizita e dytë e Presidentit të Këshillit Evropian, Antonio Costa, në Prishtinë, pas asaj të realizuar në maj të vitit të kaluar.
Në përfundim, Qeveria vlerësoi se “me progresin e shënuar në vitet e fundit, me forcimin e sundimit të ligjit, avancimin e lirive, forcimin e institucioneve demokratike dhe zhvillimin ekonomik, Kosova është e gatshme për statusin kandidat dhe hapjen e negociatave”. /Telegrafi/