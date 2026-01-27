Bayern Munich po përgatit 200 milionë euro për të finalizuar tri nënshkrime të mëdha
Afati kalimtar i verës është i përgatitur për një ndryshim të paparë sizmik në Bundesligë pas zbulimit të ambicieve të klubit gjerman. Bayern Munich ka hartuar një strategji financiare prej 200 milionë eurosh për të sjellë Yan Diomande, Trent Alexander-Arnold dhe Nico Schlotterbeck.
Ky investim masiv synon t’i japë Vincent Kompanyt mjetet që i nevojiten për të dominuar si në kampionatin vendas ashtu edhe në Ligën e Kampionëve. Prioriteti i klubit është të rigjallërojë pozicionet kyçe dhe të sigurojë lojtarë me përvojë ndërkombëtare të nivelit të lartë.
Bayern Munich e kupton se afati aktual i transferimeve kërkon vendime të guximshme për të ruajtur dominimin e saj kundër rritjes së rivalëve të rinj evropianë. Prandaj, drejtuesit sportiv kanë identifikuar tre profile specifike që adresojnë boshllëqet aktuale në skuadër.
Në sulm, klubi bavarez i ka vënë syrin talentit elektrizues Yan Diomande, talenti i ri nga Bregu i Fildishtë. Vetëm 19 vjeç, anësori ka shkëlqyer te RB Leipzig falë driblimit dhe shpejtësisë së tij marramendëse.
Klubi i Mynihut është i përgatitur të ofrojë 100 milionë euro për të siguruar nënshkrimin e tij të menjëhershëm. Ata besojnë se Diomande është lojtari perfekt për të konkurruar dhe për rotacion në krahë me figura si Luis Diaz dhe Micheal Olise.
Ky veprim jo vetëm që do ta forconte sulmin, por edhe do ta dobësonte një rival të drejtpërdrejtë, duke siguruar një të ardhme të ndritur për sulmin. Ylli afrikan, me kontratë deri në vitin 2030, është i etur të bëjë transferimin në Allianz Arena këtë verë.
Për pozicionin e mbrojtësit të djathtë, emri që gjeneron më shumë konsensus është Trent Alexander-Arnold, i cili po kalon një kohë të vështirë në Spanjë. Pas largimit të Xabi Alonsos nga stoli i Real Madridit, mbrojtësi anglez ka humbur statusin e tij të paprekshëm.
Paraqitjet e paqëndrueshme dhe dëmtimet e përsëritura kanë dëmtuar besimin e Alexander-Arnold në Santiago Bernabeu. Klubi gjerman po ofron 50 milionë euro për ta rikthyer mbrojtësin e krahut në formën e tij më të mirë. Kompany vlerëson kreativitetin dhe vizionin e tij, cilësi që përshtaten në mënyrë të përkryer me stilin e tij të lojës të bazuar në posedim të topit.
Njëkohësisht, zona mbrojtëse qendrore kërkon vëmendje urgjente duke pasur parasysh dyshimet rreth së ardhmes së Dayot Upamecanos. Këtu hyn në lojë Nico Schlotterbeck, lojtari aktual i Borussia Dortmund, kontrata e të cilit skadon në vitin 2027.
Afrimi i fundit të kontratës së tij e detyron klubin nga Westfalia të negociojë një transferim këtë verë. Bayern Munich planifikon të shpenzojë edhe 50 milionë euro për të siguruar ardhjen e Nico Schlotterbeck në zemër të mbrojtjes së tyre.
Profili i tij si qendërmbrojtës gjerman, i fortë dhe me shpërndarje të topit, është absolutisht sipas pëlqimit të menaxhmentit teknik. /Telegrafi/