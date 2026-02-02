Bayern Munich i shqetësuar për largimin e një ylli drejt Real Madridit
Real Madridi ka në plan të përforcojë repartin e mbrojtjes gjatë afatit kalimtar të verës dhe një nga emrat që po monitorohet me vëmendje është Dayot Upamecano.
Mbrojtësi qendror i Bayern Munich dhe kombëtares franceze është drejt përfundimit të kontratës së tij, e cila skadon në fund të sezonit, ndërsa ende nuk ka një marrëveshje për rinovim.
Në Bayern Munich ka shpresë që lojtari të qëndrojë, por mungesa e përparimit në negociata ka shtuar pasigurinë.
Ndërkohë, në Madrid po rritet besimi se Upamecano mund të transferohet në “Santiago Bernabeu” pa kosto transferimi.
Real Madrid ka shfrytëzuar me sukses tregun e lojtarëve të lirë vitet e fundit, duke afruar emra të rëndësishëm si Antonio Rudiger, Kylian Mbappe dhe Trent Alexander-Arnold.
Në këtë kontekst, Upamecano shihet si një përforcim i përshtatshëm për mbrojtjen madrilene.
Situata ka shkaktuar shqetësim edhe në kampin bavarez.
Presidenti i nderit i Bayern Munich, Uli Hoeneb, ka shprehur publikisht frikën se mbrojtësi francez mund të largohet në verë.
Me largimin e pritshëm të David Alaba dhe me të ardhmen e Antonio Rudiger ende të paqartë, Real Madrid ka nevojë për një mbrojtës të ri qendror.
Klubi madrilen ka hequr dorë më herët nga opsione të tjera, si Marc Guehi dhe Ibrahima Konate, gjë që e bën Upamecanon një alternativë serioze.
Për momentin, Real Madrid po ndjek nga afër zhvillimet, por nëse situata aktuale e lojtarit nuk ndryshon, nuk përjashtohet hapja e bisedimeve për një marrëveshje paraprake. /Telegrafi/