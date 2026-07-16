"Batman 2" shtyhet përsëri: Premiera është planifikuar për shkurt 2028, publikohet teaseri i parë
Vazhdimi i filmit “Batman” është shtyrë përsëri, me premierën e re të planifikuar për 18 shkurt 2028.
Me këtë rast, regjisori Matt Reeves publikoi pamjet e para provë të rikthimit të Robert Pattinson si Kalorësi i Errët. Data e re e premierës vjen pothuajse gjashtë vjet pas publikimit të filmit "Batman", i cili u shfaq premierë në mars të vitit 2022.
Robert Pattinson në vazhdim shoqërohet nga Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, Brian Tyree Henry dhe Sebastian Koch.
Skenari i vazhdimit është bashkëshkruar nga Matt Reeves dhe Mattson Tomlin. Detajet e ngjarjes, si dhe rolet mbështetëse të kastit, nuk janë zbuluar ende.
“Batman 2” fillimisht ishte planifikuar të dilte më 2 tetor 2026, pas së cilës Warner Bros. e shtyu datën në 1 tetor 2027. Shtyrja e re deri në vitin 2028 duhet t’i japë Reeves kohë shtesë për post-prodhimin e filmit.
- YouTube youtu.be
Një nga drejtuesit e DC Studios, James Gunn, më parë e mbrojti vendimin për të shtyrë vazhdimin, duke theksuar se pushimet e gjata midis projekteve të mëdha filmike janë të zakonshme.
"Me thënë të drejtën, një ndërprerje prej pesë ose më shumë vitesh është mjaft e zakonshme në vazhdimet: shtatë vjet midis 'Alien' dhe 'Aliens', 14 vjet midis 'Incredibles', shtatë vjet midis dy 'Terminators' të parë, 13 vjet midis 'Avatar', 36 vjet midis 'Top Gun' dhe sigurisht, gjashtë vjet midis 'Guardians Vol 2' dhe 'Guardians Vol 3'", deklaroi Gunn.
Në të njëjtën kohë, Warner Bros. ndryshoi orarin e premierave dhe filmave të tjerë. Filmi i ri i JJ Abrams "The Great Beyond", me protagonistë Glen Powell dhe Jenna Ortega, është zhvendosur nga 13 nëntori 2026 në 1 tetor 2027, një datë e rezervuar më parë për "Batman 2".
Filmi i Sam Esmail "Panic Carely", me protagoniste Julia Roberts, do të shfaqet premierë më 9 prill 2027, pas një vonese të vogël nga 26 shkurti i të njëjtit vit. Data e 26 shkurtit do të zëvendësohet nga filmi "Revenge of La Llorona".
Deri më tani, dihet shumë pak për filmin e ri të Abrams. Warner Bros. e përshkruan atë si një spektakël në katër kuadrantë për të gjithë audiencën. Abrams do të kompozojë një muzikë origjinale për filmin, i cili do të shfaqet në formatin IMAX 70 mm. Shtyrja e premierës do të lejojë kohë shtesë për të krijuar kopje të filmit në atë format. /Telegrafi/