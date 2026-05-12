Barcelona po insiston për transferimin e Joao Pedros, Chelsea heziton për shitjen e tij
Barcelona po shfaq interes në rritje për sulmuesin brazilian Joao Pedro përpara afatit kalimtar të verës, sipas raportimeve nga El Chiringuito TV.
Sulmuesi i Chelseat vlerësohet shumë nga trajneri i ri i Barcelonës, Hansi Flick, i cili e sheh atë si një profil të përshtatshëm për forcimin e repartit ofensivë të skuadrës katalanase.
El Chiringuito raporton se Barcelona mund të intensifikojë përpjekjet për të siguruar shërbimet e tij, sidomos në një situatë ku emra të tjerë për sulmin, përfshirë Julian Alvarez, janë lidhur me lëvizje të mundshme drejt Paris Saint-Germain.
Joao Pedro përshkruhet si një lojtar që plotëson shumë nga kërkesat taktike të Barcelonës në repartin ofensivë, duke kombinuar lëvizshmëri, teknikë dhe fleksibilitet në sulm.
Megjithatë, qëndrimi i Chelseat mbetet i qartë: klubi anglez nuk ka ndërmend të dëgjojë oferta për sulmuesin gjatë kësaj vere, pavarësisht interesit në rritje nga klubet evropiane.
Pavarësisht kësaj, nuk përjashtohet që interesi i Barcelonës dhe zhvillimet në merkato të ndikojnë në qëndrimin e lojtarit në muajt në vijim, veçanërisht nëse ai kërkon më shumë rol apo sfida të reja në karrierë.
24-vjeçari në 48 ndeshje zyrtare në të gjitha garat ka shënuar 20 gola dhe ka asistuar në 9 të tjerë. /Telegrafi/