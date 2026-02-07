Barcelona përgatit 180 milionë euro për të mbyllur tri super transferime
Barcelona po përgatitet për një verë që mund të përbëjë një pikë kthese në projektin e saj sportiv. Në qytetin katalanas po rritet optimizmi lidhur me situatën ekonomike të klubit dhe, në rrethet e brendshme, ekziston bindja se për herë të parë pas një kohe të gjatë, klubi do të jetë në gjendje t’i qaset tregut të transferimeve me ambicie të vërtetë.
Me vetëm disa milionë euro të mbetura për të përmbushur rregullin 1:1 të ‘Fair-play financiar, drejtuesit janë të bindur se ky objektiv do të arrihet para hapjes së afatit kalimtar veror.
Nëse kjo ndodh, plani është i qartë: të investohet fuqishëm në tre përforcime të nivelit të lartë, të afta për ta ngritur ndjeshëm nivelin konkurrues të skuadrës.
Emri i parë në listë nuk është sekret – Marcus Rashford. Sulmuesi anglez, i huazuar nga Manchester United deri në fund të sezonit, e ka bindur klubin pavarësisht se ende nuk ka shfaqur formën e tij më të mirë.
Barcelona beson se ka hapësirë për përmirësim të performancës së tij dhe se, në kontekstin taktik të ekipit dhe me besimin e stafit teknik, ai mund të bëjë një hap të madh përpara.
Vendimi është marrë: Barcelona është e gatshme të paguajë 30 milionë eurot e përcaktuara në klauzolën e blerjes. Për drejtimin sportiv, kjo shihet si një mundësi tregu e vështirë për t’u gjetur.
Përforcimi i dytë synon të jetë goditja e madhe ofensive e verës. Barcelona dëshiron Julian Alvarez dhe interesi është real. Sulmuesi i Atletico Madrid është vlerësuar prej kohësh në “Camp Nou”, ndërsa edhe vetë lojtari ka shfaqur gatishmëri në më shumë se një rast.
Klubi katalanas beson se çmimi i tij mund të sillet rreth 85 milionë euro, një shifër e konsiderueshme, por e menaxhueshme nëse përmbushet rregulli 1:1 dhe realizohen largime të rëndësishme nga skuadra.
Përforcimi i tretë lidhet me një nevojë strukturore dhe një dëshirë personale të drejtimit sportiv. Alessandro Bastoni është objektivi kryesor i Decos për forcimin e repartit defansiv.
Në moshën 26-vjeçare, Bastoni kombinon autoritetin, lidershipin dhe aftësitë e nivelit të lartë në ndërtimin e lojës nga prapavija, pikërisht ajo që Barcelona kërkon për mbrojtjen e saj.
Marrëveshja mund të mbyllet për rreth 70 milionë euro, me kusht që Interi të hapë rrugën për largimin e tij./Telegrafi/