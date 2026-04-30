Barcelona nis hetime për pagesa të parregullta në marrëveshjen e transferimit të yllit të Atleticos
Barcelona ka nisur një hetim të brendshëm lidhur me disa pagesa të dyshimta që lidhen me transferimin e Antoine Griezmann, duke u fokusuar në operacionet financiare të realizuara gjatë administratës së mëparshme të udhëhequr nga Josep Maria Bartomeu.
Bordi aktual i klubit, nën drejtimin e Joan Laporta, po vazhdon auditimin e transaksioneve të kaluara, pasi hetimet paraprake zbuluan rreth 30 milionë euro aktivitet financiar të dyshimtë, përfshirë komisione të fryra në transferimet e lojtarëve.
Në qendër të hetimit më të fundit është transferimi i vitit 2019 i Griezmann nga Atletico Madrid, për të cilin Barcelona aktivizoi klauzolën e lirimit prej 120 milionë eurosh.
Sipas raportimeve, hetuesit po shqyrtojnë një pagesë prej 1.5 milionë eurosh të bërë ndaj avokatit Gonzalez Franco, i cili dyshohet se ka përfituar këto fonde pa qenë agjent i licencuar apo i përfshirë drejtpërdrejt në negociata.
Gjithashtu, pretendohet se Barcelona ka zbuluar komunikime të brendshme që sugjerojnë presion për të “mbyllur” çështjet e komisioneve përpara finalizimit të kontratës.
Vëmendje e veçantë po i kushtohet strukturës së komisionit të dyshuar, i cili raportohet se ishte i lidhur me një përqindje të pagës dhe bonuseve, duke arritur potencialisht deri në 7 milionë euro, përpara se të reduktohej në një pagesë të vetme prej 1.5 milionë eurosh në korrik 2019.
Bordi aktual po vë në pikëpyetje legjitimitetin e përfshirjes së avokatit dhe nëse kjo pagesë ishte e justifikuar brenda strukturës së transferimit.
Pretendime shtesë sugjerojnë se Barcelona mund t’i ketë paguar 15 milionë euro Atletico Madridit pas ankesave për praktika të papërshtatshme negociuese përpara aktivizimit të klauzolës së lirimit, një çështje që tashmë është gjithashtu nën shqyrtim.
Si pjesë e hetimit, klubi pritet të kërkojë dëshmi edhe nga vetë Griezmann dhe përfaqësuesi i tij i asaj kohe, për të sqaruar natyrën e marrëveshjeve të arritura. /Telegrafi/