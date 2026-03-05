Barcelona monitoron nga afër Fisnik Asllanin
Barcelona thuhet se po monitoron situatën e sulmuesit të Hoffenheimit, Fisnik Asllani, përpara një transferimi të mundshëm gjatë verës.
Sulmuesi kosovar ka qenë një zbulim në Bundesligë këtë sezon. Performancat e tij mbresëlënëse kanë tërhequr vëmendjen e një numri të madh klubesh.
Asllani dëshiron të sigurojë një largim këtë verë për shkak të interesit në rritje dhe ka shumë destinacione tërheqëse për të zgjedhur.
Megjithatë, sipas gazetës katalunase Sport, Barcelona mban avantazhin falë ëndrrës së 23-vjeçarit për të veshur ngjyrat e Blaugranave.
Edhe pse ka kontratë me Hoffenheim deri në vitin 2029, ai ka një klauzolë lirimi prej 30 milionë eurosh, e cila është lehtë e pagueshme nga Barça.
Gjigantët katalunas janë në kërkim të një pasuesi për Robert Lewandowskin dhe vlerësimi i lirë i Asllanit e bën atë një lojtar ideal.
Asllani së fundmi është lidhur edhe me një kalim te Chelsea, Tottenham Hotspur dhe Aston Villa, ndërsa më parë ka pasur sondazhe edhe nga Bayern Munichu. /Telegrafi/