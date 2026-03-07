Barcelona merr një ofertë prej 40 milionë eurosh për njërin nga yjet e skuadrës
Barcelona është futur sërish në qendër të afatit kalimtar të transferimeve, pasi një klub i madh evropian ka shfaqur interes serioz për një nga talentet e saj të rinj. Bëhet fjalë për Manchester United, i cili ka vendosur në shënjestër mbrojtësin e majtë Alejandro Balde.
Sipas raportimeve të ndryshme, klubi anglez është i gatshëm të paraqesë një ofertë që mund të arrijë rreth 40 milionë euro për ta bindur Barcelonën ta lejojë largimin e lojtarit gjatë afatit kalimtar të verës.
Kjo mundësi ka hapur debat brenda klubit katalanas, pasi bëhet fjalë për një lojtar me potencial të madh, por njëkohësisht edhe për një aset që mund t’i sjellë klubit të ardhura të konsiderueshme.
Në kushtet aktuale ekonomike të Barcelonës, çdo ofertë e rëndësishme për një lojtar të ri analizohet me shumë kujdes nga drejtuesit e klubit.
Alejandro Balde, produkt i akademisë së njohur La Masia, ka qenë një nga talentet më premtuese të projektit të Barcelonës në vitet e fundit. Shpejtësia, aftësitë sulmuese dhe energjia e tij në krahun e majtë e kanë bërë një lojtar shumë të vlerësuar si në La Liga, ashtu edhe në tregun ndërkombëtar.
Nga ana tjetër, Manchester United prej kohësh është në kërkim të një mbrojtësi të majtë për të forcuar repartin defensiv. Në këtë kontekst, emri i Baldes ka fituar gjithnjë e më shumë peshë në planet sportive të klubit anglez.
Sipas mediave në Angli, United është i gatshëm të ofrojë rreth 40 milionë euro për ta bindur Barcelonën të nisë negociatat për transferimin.
Megjithatë, mbetet për t’u parë nëse klubi katalanas do të jetë i gatshëm të lejojë largimin e një lojtari që konsiderohet pjesë e rëndësishme e së ardhmes së skuadrës.
Në zyrat e Barcelonës janë të vetëdijshëm se një shitje e kësaj përmase mund të ndihmojë në lehtësimin e situatës financiare të klubit dhe të krijojë hapësirë për përforcimin e pozicioneve të tjera në skuadër./Telegrafi/