Barcelona merr një ofertë 100 milionëshe për njërin nga yjet e skuadrës
Fermin Lopez është shndërruar në një nga emrat më të nxehtë të afatit kalimtar, pas një përpjekjeje të re nga Chelsea për ta transferuar nga Barcelona. Klubi anglez po bën një tentativë për mesfushorin spanjoll.
Mesfushori andaluzian po kalon një sezon të shkëlqyer në La Liga. Rritja e tij ka qenë e jashtëzakonshme dhe tashmë ai është një pjesë e rëndësishme e planeve të skuadrës.
Lopez vlerësohet shumë te Chelsea, që synon të forcojë mesfushën me talente të rinj dhe e ka identifikuar lojtarin e Barcelonës si prioritet.
Ndikimi i tij në La Liga ka qenë i madh. Aftësia për të kontribuar në lojë, intensiteti dhe shumëanshmëria e bëjnë atë një profil shumë të kërkuar në futbollin europian.
Sipas ElNacional, Chelsea ka paraqitur një ofertë që afrohet me 100 milionë euro, shifër që tregon rëndësinë që i jep këtij lojtari në projektin e saj.
Megjithatë, Barcelona nuk ka hezituar në përgjigjen e saj. Klubi e konsideron lojtarin kyç dhe nuk ka ndërmend të negociojë në këto kushte.
Lopez së fundmi ka rinovuar kontratën deri në vitin 2029, ndërsa klauzola e largimit të tij arrin në 500 milionë euro, një shumë që praktikisht garanton vazhdimësinë e tij te Barcelona.
Drejtuesit e klubit katalanas janë të vendosur, nuk do të ketë negociata. Mesazhi është i qartë, lojtari largohet vetëm nëse paguhet e plotë klauzola e tij.
Ndërkohë, trajneri Hansi Flick ka gjetur te Fermin Lopez një element ideal për sistemin e tij, duke vlerësuar energjinë, presionin dhe aftësinë për të krijuar rrezik në sulm./Telegrafi/