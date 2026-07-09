Barcelona kërkon një kredi prej 210 milionë eurosh për të financuar blerjet e verës
Drejtuesit e Barcelonës kanë projektuar tashmë planin për të siguruar blerjen e objektivave të tyre të afatit kalimtar veror.
Siç është raportuar nga Cadena SER, Barcelona po siguron në mënyrë aktive një kredi prej 210 milionë eurosh kundër të drejtave të transmetimit televiziv në të ardhmen nëpërmjet një operacioni të strukturuar si Senior Media Notes.
Ky fluks i ri kapitali është projektuar për të garantuar rrjedhshmëri financiare gjatë afatit aktual të transferimeve.
💸 El Barça amplía su tesorería para poder fichar con un crédito de 210 millones
✍️ @ffpolo https://t.co/NTPUC5K6vI
— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 9, 2026
Zyrtarët e klubit parashikojnë tejkalimin e kufijve të Fair Play Financiar të La Ligas përsëri sezonin e ardhshëm, gjë që do të shkaktonte përsëri kufizime në regjistrimin e lojtarëve.
Sipas burimeve të klubit, vonesat në ndërtimin e stadiumit Spotify Camp Nou kanë ngrirë përkohësisht rrjedhat e të ardhurave të pritura nga stadiumi, duke krijuar presione afatshkurtra në rrjedhën e parasë.
Si pasojë, drejtuesit e klubit miratuan këtë paketë financimi për të ekzekutuar marrëveshjet e ardhshme të tregut, një buxhet i ndarë nga 80 milionë eurot e investuara tashmë për të siguruar sulmuesin e krahut Anthony Gordon.
Barcelona aktualisht është duke punuar për të nënshkruar me anësorin e Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, dhe sulmuesin e Atletico Madrid, Julian Alvarez. /Telegrafi/