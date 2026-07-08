Barcelona bën ofertë zyrtare për Karim Adeyemin, sulmuesi ka marrë vendimin për të ardhmen
Barcelona ka bërë një hap konkret për transferimin e Karim Adeyemit, duke i paraqitur një ofertë zyrtare Borussia Dortmundit për sulmuesin gjerman.
Sipas gazetarit Gerard Romero, negociatat mes dy klubeve janë në zhvillim dhe drejtuesit e Barcelonës presin përgjigjen e klubit gjerman për ofertën e dërguar.
Raportohet se Adeyemi e ka bërë të qartë dëshirën e tij për të kaluar te Barcelona, duke e konsideruar klubin katalanas si destinacionin e vetëm që dëshiron gjatë këtij afati kalimtar.
🚨🔵🔴 BREAKING: Barcelona submit official bid to Borussia Dortmund for Karim Adeyemi.
Negotiations ongoing with BVB as @gerardromero reported.
Adeyemi wants Barcelona as ONLY club to join this summer. 🫱🏻🫲🏼
Barça made their bid and want Adeyemi now, waiting on BVB decision. pic.twitter.com/mhKq9OGfPn
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 8, 2026
Barcelona është e vendosur ta transferojë 24-vjeçarin sa më shpejt dhe tani gjithçka varet nga vendimi i Borussia Dortmundit, e cila duhet të vendosë nëse do ta pranojë apo jo ofertën e katalanasve.
Në ditët në vijim pritet të ketë zhvillime të reja, ndërsa Barcelona shpreson ta mbyllë me sukses një nga objektivat kryesorë të merkatos së verës. /Telegrafi/