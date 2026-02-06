Barcelona identifikon yllin e Arsenalit si zëvendësues potencial të Raphinhas
Barcelona ka hedhur sytë nga Liga Premier për të gjetur një profil shpërthyes, që sjell ekuilibër dhe konkurrencë direkte në krahun e majtë të sulmit.
Në agjendën e drejtuesve të klubit katalanas spikat fort emri i Gabriel Martinellit, i cili po kalon një fazë tranzitore nën drejtimin e Mikel Artetës te Arsenali.
Nevoja për të përforcuar krahun e majtë vjen si pasojë e kalendarit të ngarkuar dhe ofertave të vazhdueshme nga Arabia Saudite për Raphinhan.
Përballë mundësisë së largimit të një prej lojtarëve kyç, Barcelona preferon të veprojë me kohë, duke kërkuar një profil të ri, agresiv dhe me përvojë në elitën e futbollit evropian.
Situata aktuale e sulmuesit brazilian në Londër i lehtëson synimet e klubit të drejtuar nga Joan Laporta, i cili po monitoron nga afër çdo zhvillim në “Emirates Stadium”.
Kontrata e Martinellit me “Topçinjtë” skadon në verën e vitit 2027, duke e bërë afatin kalimtar të radhës një moment vendimtar.
Me hyrjen në vitin e fundit efektiv të kontratës, çmimi i kartonit të tij mund të sillet rreth 45 milionë euro në treg.
Për Barcelonën, kjo përfaqëson një mundësi financiare të mençur për një futbollist që sapo ka kaluar moshën 23-vjeçare.
Nën Artetën, Martinelli ka humbur statusin e titullarit të padiskutueshëm, duke grumbulluar kryesisht minuta si lojtar rotacioni ose si zëvendësues me ndikim.
Megjithatë, pavarësisht se nuk është gjithmonë titullar, paraqitjet e tij janë mbresëlënëse: 10 gola dhe 2 asistime në vetëm 1.297 minuta të luajtura këtë sezon.
Pikërisht ky efikasitet para portës ka bindur analistët teknikë të Barcelonës se Martinelli është profili ideal për të përforcuar skuadrën aktuale./Telegrafi/