Barcelona dështon sërish: Man City refuzon edhe ofertën e tretë për Rodrin
Barcelona ka pësuar një tjetër goditje në përpjekjen për të transferuar Rodrin nga Manchester City.
Sipas RMC Sport, kampionët anglezë kanë refuzuar edhe ofertën e tretë të Barcelonës për mesfushorin spanjoll, duke këmbëngulur se kërkojnë 80 milionë euro për fituesin e Kupës së Botës.
Barcelona e ka rritur gradualisht ofertën e saj. Propozimi i parë ishte rreth 50 milionë euro, ndërsa oferta e dytë arriti në rreth 70 milionë euro.
Megjithatë, as kjo shumë nuk ka mjaftuar për ta bindur Manchester Cityn.
Après deux propositions déjà refusées par Manchester City, le FC Barcelone a formulé une troisième offre pour le Ballon d’Or 2024, une nouvelle fois repoussée par les Cityzens. Les Skyblues maintiennent leur exigence à 80 millions d’euros.https://t.co/xTwERwG3Sr
— RMC Sport (@RMCsport) August 15, 2026
Rodri e ka bërë të qartë se Barcelona është destinacioni i tij i preferuar, duke e vendosur klubin katalunas përpara Real Madridit.
Manchester City është i gatshëm ta respektojë dëshirën e lojtarit për t’u larguar, por nuk dëshiron të bëjë lëshime sa i përket vlerësimit të tij.
Bisedimet mes dy klubeve vazhdojnë, por tashmë Barcelona duhet të vendosë nëse është e gatshme ta rrisë ndjeshëm ofertën për ta mbyllur diferencën me kërkesën e Cityt.
Situata mbetet e hapur, por 80 milionë eurot e kërkuara nga Manchester City vazhdojnë të jenë pengesa kryesore për realizimin e transferimit të Rodrit./Telegrafi/