Barazimi që u mjaftoi të dyja Kombëtareve, Japonia dhe Suedia avancojnë më tej
Japonia dhe Suedia janë kualifikuar në fazën e 1/8-ve të finales së Kupa e Botës FIFA 2026, pas barazimit 1-1 në ndeshjen e zhvilluar në Dallas.
Me këtë rezultat, Japonia përfundon e dyta në Grupin F, ndërsa Suedia avancon si një nga ekipet më të mira të vendeve të treta.
Ndeshja nisi me pak raste të pastra, por nuk munguan problemet fizike. Japonezët humbën Ko Itakura, i cili u detyrua të largohej i lënduar, ndërsa te Suedia u dëmtua Isak Hien, duke e komplikuar edhe më shumë planin e ndeshjes për të dyja skuadrat.
Pas pushimit, loja u hap më shumë dhe Japonia kaloi në epërsi. Ritsu Doan asistoi për Daizen Maeda, i cili finalizoi saktë për 1-0.
Megjithatë, avantazhi zgjati pak, pasi Anthony Elanga barazoi shifrat me një goditje të bukur nga distanca për 1-1.
Barazimi rezultoi i mjaftueshëm për të dyja ekipet për të siguruar kalimin në fazën eliminatore, duke e mbyllur ndeshjen pa rrezikuar më tej.
Në raundin e 1/8-ve, Japonia do të përballet me një nga favoritët kryesorë të turneut, Brazili, në një sfidë që pritet të jetë ndër më të fortat e kësaj faze. /Telegrafi/