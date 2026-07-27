Di Maria nuk sheh fund për Messin: Mund të luajë edhe për shumë vite të tjera
Legjenda e Argjentinës, Angel Di Maria, beson se Lionel Messi ende ka shumë për të dhënë në futboll, pavarësisht spekulimeve se Kupa e Botës 2026 mund të ketë qenë turneu i tij i fundit me kombëtaren.
Messi e udhëhoqi Argjentinën deri në finalen e Kupës së Botës këtë verë, por nuk arriti ta përsëriste suksesin e vitit 2022, pasi "Albicelestët" u mposhtën 1-0 nga Spanja në finalen e zhvilluar në New Jersey.
39-vjeçari hyri në histori duke u bërë vetëm futbollisti i dytë që luan në tri finale të Kupës së Botës për meshkuj, pas brazilianit Cafu, ndërsa u bë edhe finalisti i dytë më i vjetër në historinë e turneut, pas Dino Zoff.
Megjithëse Messi nuk ka folur ende publikisht për të ardhmen e tij me Argjentinën, bashkëlojtari Leandro Paredes deklaroi së fundmi se kapiteni kishte vendosur të tërhiqej pas finales së Botërorit.
Megjithatë, Di Maria nuk e beson se është koha për fundin e një epoke.
“Leo duhet të vazhdojë për aq kohë sa ai dëshiron”.
“Unë mendoj se ai mund të vazhdojë edhe për shumë vite të tjera. Në moshën 39-vjeçare ka treguar se është ende një nga më të mirët dhe se mund të vazhdojë të jetë një nga futbollistët më të mëdhenj në histori”.
“Ai nuk ka kufij. Nuk ka më asgjë për të provuar”, deklaroi Di Maria.
Deklaratat e ish-anësorit të Argjentinës vijnë në një kohë kur e ardhmja ndërkombëtare e Messit mbetet e paqartë, ndërsa tifozët presin vendimin përfundimtar të tetë herë fituesit të Topit të Artë./Telegrafi/