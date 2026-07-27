Motoçiklisti humb jetën pas përplasjes me kamion në Istog
Një person ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti trafiku që ka ndodhur të dielën në fshatin Veriq të Istogut, ku janë përfshirë një kamion dhe një motoçikletë.
Lajmin e ka konfirmuar për Telegrafin zëdhënësi i Policisë së Kosovës për Rajonin e Pejës, Fadil Gashi.
“Me datë 27.07.2026, rreth orës 12:17, Policia është njoftuar për një aksident në fshatin Veriq-Istog. Në aksident janë përfshirë një kamion dhe një motoçikletë. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë policore dhe autoambulanca, ndërsa mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen e një personi, motoçiklistit”, ka deklaruar Gashi për Telegrafin.
Sipas tij, në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet relevante policore, të cilat kanë nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.
Me urdhër të organeve kompetente, trupi i pajetë i viktimës është dërguar për procedurat e parapara, ndërsa hetimet për rastin janë në vazhdim. /Telegrafi/