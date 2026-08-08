Babai i Messit, Jorge vdes në moshën 68-vjeçare
Jorge Messi, babai dhe agjenti i hershëm i legjendës së futbollit Lionel Messi, ka ndërruar jetë në moshën 68-vjeçare pas një sëmundjeje të zgjatur.
Jorge ishte arkitekti pas karrierës legjendare të të birit. Ai ishte i famshëm për orkestrimin e transferimit të fituesit të Kupës së Botës nga Argjentina te Barcelona në moshën 13-vjeçare, duke siguruar trajtimin thelbësor të hormonit të rritjes që i dha formë të ardhmes së tij.
Mungesa e tij u ndje shumë gjatë Kupës së Botës 2026, ku Lionel i emocionuar, i cili aktualisht luan për Inter Miami, qau në fushë, duke përmendur më vonë një krizë të rëndë familjare.
Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi https://t.co/Tw5tmm1Sic pic.twitter.com/auLgYJStsx
— infobae (@infobae) August 8, 2026
Një ish-mesfushor i të rinjve dhe teknik kimik, Jorge lë pas gruan e tij Celia dhe katër fëmijë.
Ai vdiq të premten në mbrëmje në një spital në Rosario të Argjentinës. /Telegrafi/