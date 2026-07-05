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Babai i Erling Haaland ka lënë të hapur mundësinë që sulmuesi norvegjez një ditë të veshë fanellën e Real Madridit, duke pranuar se është e vështirë për çdo futbollist ta refuzojë klubin madrilen.

Alf-Inge Haaland foli për të ardhmen e djalit të tij para ndeshjes mes Norvegjisë dhe Brazilit në fazën e 1/8-tës së Kupës së Botës 2026.

"Kalim te Real Madridi? Ai është shumë i lumtur te Manchester City dhe ka një kontratë afatgjatë".

"Po presim fillimin e sezonit të ri... por kush nuk do të donte të luante për Real Madridin? Në futboll nuk i dihet kurrë se çfarë mund të ndodhë", deklaroi Alf-Inge Haaland.

Aktualisht, Erling Haaland ka kontratë me Manchester Cityn edhe për tetë vite të tjera.

Megjithatë, sipas raportimeve, në kontratën e tij ekziston një klauzolë lirimi që mund të aktivizohet nga viti 2029.

Vlera e kësaj klauzole nuk është bërë publike, por besohet se do të ishte një nga transferimet më të shtrenjta në historinë e futbollit, nëse Real Madridi ose ndonjë klub tjetër vendos ta aktivizojë atë./Telegrafi/

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