Atletico Madrid përgatit transferimin e parë, marrëveshja drejt mbylljes për 45 milionë euro
Atletico Madrid po lëviz me shpejtësi në tregun e transferimeve për të përforcuar mesfushën, ndërsa braziliani Joao Gomes është kthyer në objektivin kryesor të klubit madrilen.
Sipas raportimeve nga Anglia, “Los Colchoneros” kanë arritur një marrëveshje paraprake me Wolverhampton Wanderers dhe transferimi mund të mbyllet në orët e ardhshme për rreth 45 milionë euro, përfshirë bonuset.
Mesfushori 25-vjeçar shihet nga drejtuesit e Atleticos si profili ideal për skuadrën e Diego Simeone, i cili kërkon më shumë intensitet, energji dhe stabilitet në repartin qendror.
Edhe pse Wolverhamptoni kaloi një sezon shumë të vështirë që përfundoi me rënien nga kategoria, Gomes ishte një nga lojtarët më të dalluar të ekipit dhe paraqitjet e tij kanë tërhequr vëmendjen e disa klubeve evropiane.
Atletico dëshiron të shmangë problemet që e shoqëruan sezonin e fundit, ku dëmtimet dhe mbingarkesa e lojtarëve si Koke detyruan Simeonen të improvizonte vazhdimisht në mesfushë.
Situata fizike e Pablo Barrios dhe operimi i Cardosos e kanë bindur klubin se skuadra ka nevojë urgjente për më shumë alternativa dhe forcë fizike në këtë repart.
Nga ana tjetër, Wolverhamptoni është i gatshëm të negociojë për shkak të situatës së re pas rënies nga elita e futbollit anglez.
Klubi anglez e ka të vështirë të mbajë lojtarët kryesorë dhe shitja e Gomes do t’i siguronte hapësirë financiare për rindërtimin e skuadrës.
Atletico ka përfituar nga ky moment për të përshpejtuar bisedimet dhe për të shmangur hyrjen në një garë të madhe me klube të tjera.
Në “Metropolitano” besojnë se Joao Gomes mund të sjellë pikërisht atë që i ka munguar ekipit në sezonet e fundit: agresivitet në rikuperimin e topit, presion të vazhdueshëm dhe aftësi për të mbuluar shumë hapësira në fushë.
Braziliani konsiderohet një futbollist që i përshtatet në mënyrë perfekte stilit të Simeones, pasi është i disiplinuar taktikisht dhe i gatshëm të luftojë për çdo top.
Nëse marrëveshja finalizohet, Gomes pritet të jetë një nga afrimet më të rëndësishme të Atleticos për sezonin e ardhshëm dhe një element kyç në projektin e ri të klubit madrilen, që synon të rrisë nivelin fizik dhe konkurrueshmërinë si në La Liga ashtu edhe në Evropë. /Telegrafi/